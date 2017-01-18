Abonelerimize Duyuru

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DHA YURT: DİYARBAKIR SUR' DA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ŞENALİ OCAK, İZMİR' DE KARŞIYAKA BEŞİKÇİOĞLU CAMİİNDE ÖĞLE VAKTİ KILINACAK CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAKCENAZE TÖRENİNİ CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTKAYIZ.

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DHA YURT: DİYARBAKIR SUR' DA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ŞENALİ OCAK, İZMİR' DE KARŞIYAKA BEŞİKÇİOĞLU CAMİİNDE ÖĞLE VAKTİ KILINACAK CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

CENAZE TÖRENİNİ CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTKAYIZ

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