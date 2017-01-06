Abonelerimize Duyuru

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DHA YURT: İZMİR ADLİYESİ'NDE BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİS FETHİ SEKİN İLE ZABIT KATİBİ MUSA CAN İÇİN İZMİR ADLİYESİNDE TÖREN DÜZENLENECEKCANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ.

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DHA YURT: İZMİR ADLİYESİ'NDE  BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİS FETHİ SEKİN İLE ZABIT KATİBİ MUSA CAN İÇİN İZMİR ADLİYESİNDE TÖREN DÜZENLENECEK

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Musa Can, İzmir, Polis, Şehit, Dha, bombalı saldırı
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