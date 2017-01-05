Abonelerimize Canlı Yayın Duyurusu

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA DEAŞ'IN HAVAN MERMİSİYLE DÜN DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ HAMZA ŞİMŞEK İÇİN ANKARA'DAKİ AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR. CANLI YAYINDAYIZ...
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FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA DEAŞ'IN HAVAN MERMİSİYLE DÜN DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ HAMZA ŞİMŞEK İÇİN ANKARA'DAKİ AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR.
FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA DEAŞ'IN HAVAN MERMİSİYLE DÜN DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ HAMZA ŞİMŞEK İÇİN ANKARA'DAKİ AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR. CANLI YAYINDAYIZ...
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