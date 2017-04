Abluka Karşıtı Gösteri Düzenlendi

- Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan Filistinlilerin sloganlar atması

Gösteriyi organize eden aktivistlerden Muhammed el-İyle'nin konuşması Gazze'de, İsrail'in 11 yıldan bu yana bölgeye uyguladığı abluka ve insani durumun kötüye gitmesi protesto edildi.



Gençlik Kuruluşları Genel Birliği'nin çağrısıyla Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan Filistinliler, İsrail ablukasını ve ablukadan dolayı zorlaşan hayat şartları ve insani durumun kötüye gitmesini protesto etti.



Göstericiler, "Arap dünyasının ve insanlığın vicdanı nerede?", "Gazze'de 11 yılı aşkın süredir devam eden abluka, gençliğimizin gelecek umudunu öldürdü." yazılı pankartlar taşıdı.



Gösteriyi organize eden aktivistlerden Muhammed el-İyle, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ablukasının üzerinden 11 yıl geçtiğine işaret ederek bu nedenle bölgedeki insani durumun, hayat şartlarının ve ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.