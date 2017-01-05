Abhazya sınır kapılarında FETÖ alarmı

Abhazya Devleti Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Gürcistan'daki FETÖ hareketliliğine karşı İngur ve Papınırkhua sınır kapılarında güvenliği üst seviyeye çıkardı. 2008 yılında Başaran Kolejini ve Fetullahçı yapılanmaya izin vermeyen Abhazya Dünya'da FETÖ okulunu ve faaliyetlerini ilk yasaklayan ülke olmuştu.

Abhazya'nın Türkiye Temsilcisi İnar Gitsba, "Abhazya Devleti FETÖ'nün Abhazya'da faaliyet göstermesine izin vermemiştir. FETÖ terör örgütü kapsamında geçmişten günümüze kadar aralıksız Rusya Devletiyle istihbarat çalışmaları yapılmaktadır. Kardeş ülke Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kanlı darbe girişiminden sonra, Abhazya istihbarat güçlerimiz Gürcistan'da halen faaliyet gösteren FETÖ hareketliliğine dayanarak Abhazya Gürcistan sınırındaki iki gümrük kapısında önlemlerini arttırmıştır. 1995 yılında Abhazya'da açılan Başaran Koleji yapılan incelemeler sonunda 2008 yılında kapatılmış yöneticileri sınır dışı edilmiştir. Abhazya FETÖ eğitim yapılanmasında ilk yasaklama getiren ülke olmuştur, bizler Abhazya olarak sınırlarımız içinde bu tür yapılanmalara asla müsaade etmemekteyiz." Açıklamasında bulundu.