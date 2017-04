Abhaz Ayow Platformu Anayasa Değişikliğine "Evet" Diyor

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ankara'nın medeniyet coğrafyamızın 'Medine'si olduğunu hep söylerim. Ankara iri, diri, güçlü olduğunda bizim medeniyetimiz mensubu 1 milyar 700 milyonun her bir ferdinin geleceğe dair umutları daha güçlü olacaktır" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Abhaz Ayow Platformu üyelerini makamında kabul etti. Topçu, ziyarette platform hakkında görüşlerini anlattığı konuşmasında, "Abhaz kökenli kardeşlerimin platformunun ziyaretinden memnun oldum. Ankara'nın medeniyet coğrafyamızın 'Medine'si olduğunu hep söylerim. Ankara iri, diri, güçlü olduğunda bizim medeniyetimiz mensubu 1 milyar 700 milyonun her bir ferdinin geleceğe dair umutları daha güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Güçlü Ankara, bütün medeniyet coğrafyamız için faydalı olacak"



16 Nisan'daki referandum sadece Ankara'yı güçlü hale getirmeyeceğini belirten Topçu, "Güçlü Ankara bütün medeniyet coğrafyamız için faydalı olacak. Bu nedenledir ki; AB ülkeleri ve ABD'nin bazı mahfilleri PKK, DHKP-C, HDP, FETÖ bu referandum da 'hayır' çıkması için çalışmakta. Sağduyulu vatandaşlarımız bu hususu 16 Nisan'da değerlendirip 'Evet' vereceklerdir. Toplumun her kesimi ikbali ve istikbali için 'Evet' noktasında buluşuyor. Çünkü Anadolu'da 'aklın yolu birdir' derler. Bu millet AB'nin, FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin durduğu yerden ülkeye, millete, devlete fayda gelmeyeceğini biliyor" şeklinde konuştu.



Abhaz toplumunun bir oluşum altında inisiyatif göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, "80 milyonluk 'Anadolu Ebrusu'nun her bir rengi 'Ay-Yıldız'lı Albayrak' altında kıyamete kadar bir arada, tam bağımsız güçlü bir Türkiye hayalini 16 Nisan'da 'Evet' mührüyle gerçekleştirmiş olacak. Bu vesile Abhaz toplumunu ülkemizin geleceği ile ilgili bu önemli mevzuda tavır ortaya koymalarından ötürü kutluyorum. Onlar Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda 15 Temmuz'da aynı duyarlılığı gösteren dedelerin torunları olarak yakışanı yapmış oldular" açıklamalarında bulundu.



Ziyarette platform üyeleri adına konuşan Platform Başkanı Erdal Köse ziyaretlerinin amacını, "Bugün platform üyeleri olarak 2 bin civarında Abhaz vatandaşı temsilen Sayın Topçu'yu ziyaret ederek referandum hakkında düşüncelerimizi aktardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi; Türkiye'nin geleceği için gerekenin yapılması adına durduğumuz tarafı ifade ettik. Nazik kabulleri için Sayın Topçu'ya Abhaz toplumu adına teşekkür ederiz" şeklinde açıkladı.



"Abhazca 'Ayow', Türkçe 'Evet' diyoruz"



Köse, Ayow Platformu'nu ve amacını şu sözlerle özetledi:



"Bu referandum da 'Ayow' Abhazca'da evet demektir. Abhazların ve Kafkasyalıların buluşma noktasıdır. Referandum sürecinde tercihimiz olan 'Evet'e katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş, bizim gibi düşünen ve aynı kaygılarla bu süreçte evet diyen bütün etnik gruplardaki kardeşlerimize de kapımızın sonuna kadar açık olduğu bir oluşumdur. Biz 'hayır'ı bizim 'Evet'imiz kadar demokratik bir tercih olarak değerlendiriyoruz ve bu düşüncedeki kardeşlerimize de sonsuz saygı duymaktayız. Bu platformda hiçbir şekilde algıya müdahale veya manipülasyon söz konusu değildir. Burası dost meclisidir. Biz sadece bu referandum da 'Ayow' diyoruz ve bunu sesli düşünüyoruz. Bunu bizi merak eden kamuoyuna bildiririz." - ANKARA