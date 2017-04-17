Abdurrahim Albayrak'tan Flaş Sözler

Albayrak, "Eğer Riekerink ile devam edilseydi, şu andan daha başarılı olurdu Galatasaray. Daha da iyi oynardı. Bu hoca değişikliği devre arası olsaydı daha iyi olabilirdi. Devre arasından sonra zarar getirebilir hoca değişimi. Tudor, beğendiğim bir hoca. Hırsı, azmi… Ama gelir gelmez sistemle oynaması, aşırı yüklemeler hataydı." şeklinde konuştu.



Galatasaraylı eski yönetici, "Dursun Başkan'ın kararlarına saygı duyuyorum. Cesurdur, cesaretlidir. Aslında çalışılacak bir insandır kendisi. Ama ben şunu gördüm ki, Galatasaray'da uzun süre görev almamış birinin yönetmesi zor. Tecrübe çok önemli bir şey. Benim hayalim, Galatasaray defansında 2 tank gibi Alman stoper görmek. Serdar Aziz'e ödenen bonservis çok fazla Cavanda'nın Sabri'den ne farkı var? Sabri çoğu maçta 11 oynar, Cavanda 2 senedir topa vurmuyor. Bunlar yanlış transferler."



"Zerre kadar şüphem yok iyi niyetinden Dursun Özbek'in ama yanlışları çok. Duayenlerin, divan başkanı da dahil, Faruk Süren başkan da dahil bir araya gelmemiz lazım. Galatasaray bize çok şey kattı, daha Galatasaray'a borcumuzu ödemedik. Bir araya gelip Galatasaray'ı zor durumdan kurtarmalıyız. Gelecek sezon da Galatasaray'ın işi çok zor. Ben alçak gönüllü oldum. Galatasaray'da hizmetten kaçınılmaz. Siz başkansanız beni arayacaksınız"' ifadelerini kullandı.