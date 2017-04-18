Abdurrahim Albayrak: "Görevde Olsam Seneye Tudor Olmazdı"

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, Riekerink ile yola devam edilseydi takımın daha iyi konumda olacağını söyleyerek, "Görevde olsam seneye Tudor kesin olmazdı" dedi.



Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir televizyon programında sarı-kırmızılı camiayı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.



"Sneijder ve Podolski'yi oynatmıyorsak kendimize bakmamız lazım"



Abdurrahim Albayrak, takımın yıldızları ile Tudor arasında yaşanan problemlerle ilgili sorulan bir soruya şöyle cevap verdi:



"Sneijder de Podolski birer dünya yıldızı. Galatasaray bunları şampiyon olmak için aldı. Demek ki Medipol Başakşehir maçında şampiyon olmak istememişiz. Sneijder ve Podolski'yi oynatmıyorsak kendimize bakmamız lazım. Dünyanın en zor işi yıldız futbolcuyu mukavelesinin son yılı oynatmaktır. Biz Ali Dürüst'le bunu başardık. Sneijder'i odaya aldım ve 'Bu Galatasaray şampiyon olursa, sen herkesle iyi geçinirsen giderken davul zurnayla gidersin. Antrenör olarak gelsen dahi davul zurnayla karşılanırsın. Kapıları açık tutman lazım. Seninle mukavele yapacağız ama seninle yaparsak birçok oyuncuyla yapmam lazım beni zor durumda bırakma' dedim. O da 'sen öyle diyorsan, doğrudur' dedi ve son yıl Sneijder gibi futbolcuyu mukavele imzalatmadan son dakikaya kadar oynattık. Başakşehir maçında yemin ederim sana ayaklarımı vurmaktan paramparça etmişim. Ben Galatasaray'sız yaşayamam."



"Şampiyonlar Ligi gidiyor"



Takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinin gün geçtikçe zorlaştığını dile getiren Albayrak, "Tudor kendisine göre yeni bir sistem oturtmak istiyor ama şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi gidiyor onun farkında değil. Bizim buradan alacağımız para, bunun hevesiyle satacağımız kombineler var. Ben futbolculara sabaha kadar bunu anlatırdım. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse kime kombine satacağız? Kim gelip iyi paralara göğüs reklamı verecek" ifadelerini kullandı.



"Riekerink kalsaydı daha iyi durumda olurduk"



Tudor'un yaptığı sistem değişikliğini de eleştiren Abdurrahim Albayrak, "Tudor beğendiğim hocalardan bir tanesiydi. Futbolculara birden bire yüklenmesi, sakatlanmasına sebebiyet verdi. Biz Riekerink ile devam etseydik daha iyi durumdaydık. Hem de daha iyi futbol oynuyorduk. Tudor'un sistem değişikliği yapması takımı paramparça etti. Riekerink gönderilirken zaman olmaması yanlış oldu. Devreden sonra hoca değişikliği yapılması takımlara büyük maddi ve mali zararlar veriyor" şeklinde konuştu.



"Yönetimde olsam Tudor seneye kalmazdı"



Tudor'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da belirten Albayrak, "Karabük'teki futbolu oynatsa ona bile razıyım. Başakşehir maçında duvara vuruyorum. Kendimden utandım daha sonra. Görevde olsam seneye Tudor kesin olmazdı" dedi. - İSTANBUL