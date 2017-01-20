Abdülmecit Avşar Kültür Merkezinin Açılışı

Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği tarafından yaptırılan Abdülmecit Avşar Kültür Merkezi ve Nafiz Çolak Kurs Merkezi'nin açılışı yapıldı.



Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde gerçekletirilen açılışa, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kayseri Müftüsü Şahin Güven ile çok sayıda davetli katıldı.



Müftü Güven'in yaptığı duanın ardından protokol tarafından kurdelası kesilerek açılışı yapılan merkezin içi gezildi.