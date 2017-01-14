ABDULLAH GÜL İSTANBUL'A GİTTİ
Trabzon'un Of İlçesi'nde taziye ziyaretlerinde bulunduktan sonra kent merkezine gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, saat 19.30'da Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile İstanbul'a hareket etti.
Abdullah Gül, Trabzon'da Taziye Ziyaretlerinde Bulundu (2)
ABDULLAH GÜL İSTANBUL'A GİTTİTrabzon'un Of İlçesi'nde taziye ziyaretlerinde bulunduktan sonra kent merkezine gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, saat 19.30'da Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile İstanbul'a hareket etti.
ABDULLAH GÜL İSTANBUL'A GİTTİ
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