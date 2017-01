Abdullah Gül, Trabzon'da Taziye Ziyaretlerinde Bulundu

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, annesini kaybeden eski Ak Parti Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Of İlçesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.



Öğle saatlerinde uçakla Trabzon'a gelen Abdullah Gül'ü havalimanında Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okçin Akşit ile Ak Partililer tarafından karşılandı.



Buradan karayoluyla Of İlçesi'ne giden Abdullah Gül, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ak Parti 23'üncü dönem Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın annesi Fatma Göktaş için taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 2 saatlik ziyaretinin ardından Korucu Mahallesi'ne geçen Gül, annesi Havva Çapoğlu'nu kaybeden Ak Parti Of eski İlçe Başkanı Fazlı Çapoğlu'na taziye dileklerini iletti.



- Trabzon