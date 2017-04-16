Abdullah Gül'e 'Oyunun Rengi' Soruldu

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte oyunu İstanbul Beykoz'da kullandı. Vatandaşların sevgi seli arasında oy kullanacağı Çubuklu'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na gelen Gül'e oyunun rengi de soruldu. Gül, "Vatandaşlık görevimizi yaptık. Demokrasilerde böyle konular tartışılıyor. Halkın önüne geldikten sonra son söz milletin oluyor. Şimdi milletin sözünü işitmek gerekecek, ondan sonra saygıyla karşılamak ve Türkiye'nin hep geleceğe bakması önemli. Her şey geride kalır ve Türkiye'nin geleceği için, bütün vatandaşlarımızın mutluluğu için gelecekle daha çok ilgilenilir. Türkiye'nin geleceği açık, parlak ve öngörülebilir yapılır. İnşallah iyi olur" diye konuştu.



Haber: Turgut ERAT / Kamera: Çağatay GÜRÜCÜ