Abdullah Gül'den İktidar ve Muhalefete Övgü

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriyeli mültecileri siyasi olarak istismar etmedikleri için iktidar ve muhalefet partilerini övdü. İstanbul'da düzenlenen 20. Avrasya Ekonomi Forumu'nda, "Bir yol ayırımında olan insanlar" başlıklı oturumda konuşan Gül, "3 Milyona yakın mültecisi olan bir ülkeyiz. Türk halkı gerçekten asil davrandı. Bütün siyasi partiler, 3 seçim geçirmemize rağmen, hiç kimse bunu istismar etmedi. İktidar, muhalefet istismar etmedi. Bunun çok büyük değer olduğunu teslim etmek gerekiyor. Başka ülkelerde bunun istismar edildiğini ve hükumetlerin değişmesine neden olduğunu görüyoruz" dedi.