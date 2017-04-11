Abdullah Gül Bakü'de

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü kabul etti.



Bakü'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Gül, Türkiye'de başbakanın, cumhurbaşkanlarının ve kendisinin de ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan'a gerçekleştirdiklerini vurguladı. Gül, her gelişinde Azerbaycan'ın hızlı geliştiğini ve daha da güzelleştiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Aliyev de ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini kaydederek, üst düzey devlet yetkililerinin gelenek haline getirdiği bu tür karşılıklı ziyaretlerin önemini vurguladı. Aliyev görüşmede Gül'e son birkaç yılda Azerbaycan'da çeşitli alanlarda gerçekleştirilen geniş kapsamlı reformlarla ilgili bilgileri de iletti. - BAKÜ