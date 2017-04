Abdullah Avcı: 'Yarışın İçindeyiz. Oyuncularımı Kutluyorum'

- Abdullah Avcı: "Yarışın içindeyiz. Oyuncularımı kutluyorum"



İSTANBUL - Galatasaray karşısında etkili bir futbolla 4-0 kazanan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında oyuncularını kutlayarak, "Hala yarışın içindeyiz" dedi.

Galatasaray'a karşı bu maçta farklı alternatifli planlarla sahaya çıktıklarını söyleyen Avcı, "Özellikle Galatasaray, hoca değişikliğinden sonra 3'lü savunmayla mı oynuyor, 4'lü mü oynuyor buna bakmak gerekiyordu. Gizli bir tabir kullanıyorum, 3.5 savunma gibi oynuyor bazen. Oynayacağı oyuna göre ana tema baskıyla başlamaktı. Kenar organizasyonlarda fazla gol yiyen bir takımdı, duran toplardan fazla gol yiyen bir takımdı. Buna çalıştık. Oyunda büyük bir coşku yakaladı oyuncularım. Topun oyunda kalma süresi 55 dakika, bu çok önemli. Ligin en fazla orta yapan takımıyız. Son 3 senede Galatasaray ilk defa şut atamadı bir maç. Pozisyon vermedik Galatasaray'a. Oyunun her anında kopmadık. Biz her maça teknik taktik olarak hazırlanıp planlar yapıyoruz. Bunun bazen karşılığını alıyorsunuz, bazen alamıyorsunuz. Ligin en az faul yapan takımıydık. Bugün biraz daha sıcak teması işin içine kattık ve oyunu kenardan büyük bir keyifle izledim. Skor belki çarpıcı olabilir ama beni en çok mutlu eden oynanan oyundu. Gelişiyoruz ve bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Umarım sonuna kadar yarışın içinde oluruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"3 sene evvel Gaziantep Belediye'ye karşı oynuyorduk"

Şampiyonluk yarışından kopmadan yola devam etmek istediklerini belirten Abdullah Avcı, "27 haftanın 17'sinde lider kaldık. 3 sene önce bu statta İstanbul Büyükşehir Belediye-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor yazıyordu. Bu sene Shakhtar Donetsk yazdı. Önümüzdeki sene hangi takım yazar bilmiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında Avrupa'da 3 sene üst üste oynayan başka takım yok. Harika bir sezon, umarım bunun karşılığını sağlıklı bir şekilde alırız. Nisan ayı bizim için Şampiyonlar Ligi gibi. Galatasaray ile oynadık, şimdi Beşiktaş var. Kupada Fenerbahçe'yle oynayacağız. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim; Akhisar'da saat 13.30'da oynadık, şimdi ara var ve yine saat 13.30'da oynayacağız. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 13.30'da oynar mı yarışın içindeyken. Oyuncunun antrenman planlamasından dolayı da sıkıntılı. Bugün bizim yerimize şampiyonluk yarışında Galatasaray ya da Fenerbahçe olsa, cumartesi günü Rize'de saat 13.30'da oynarlar mı. Umarım bunlar düzelir" diyerek maç saatleriyle ilgili sıkıntısını dile getirdi.

"Galatasaray maçlarında 10 farklı hocaya karşı oynadım"

Galatasaray maçında özellikle Mossoro'nun anahtar rol oynadığını ifade eden Avcı, "Mossoro bizim için anahtar oyuncu. Mossoro top bizdeyken ve rakipteyken çok etkili oynadı. Adebayor'la dün bire bir toplantı yaptık. Hem bu aileye katkı sağlıyor ve hem de tekrar var oluyor. Bugün her şeyi değiştirdi" diye konuştu.

Türkiye'de takımların yaşadığı baskıyı da ifade eden Avcı, "Baskının, enerjinin olduğu yerde başarı sürekliliği olmaz. Oyuncuyu ne kadar zihinsel olarak hazırlarsak performansının arttığını göreceksiniz. Kaygı, başka kaygıları peşinden getiriyor. 10 senedir hemen hemen aynı kulüpte çalışıyorum. 2 sene milli takım arası var. Galatasaray maçlarında 10 farklı hocaya karşı mücadele etmişimdir" diye konuştu.

Avcı son olarak maçtan sonra çalan Şampiyonlar Ligi müziği için de, "Şampiyonlar Ligi müziğini duymadım. Maça konsantre olduk ve o anda çalan müziği duymadım. Asılan pankartı da görmedim" diyerek sözlerini noktaladı.