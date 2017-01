Abdullah Avcı: "Transferde Doğru Dokunuşlar Yapmaya Çalışıyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında yaptıkları transferlerle ilgili olarak, "Doğru dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. 35 yaşında oyuncuyu da 20 yaşındaki oyuncuyu da alıyoruz. Oynattığımız sisteme uygun hareket ediyoruz. 3'ünden de memnunuz" dedi.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Hastanesi'nde düzenlenen "Spor ve sporcu sağlığı" konulu panele katıldı. Takımın yaş ortalaması olmasına rağmen sakatlanmaların az olmasının altını çizen Avcı, "Oyuncun yaptığı antrenman ne kadar önemliyse beslenmesi ve dinlemesi de önemli. Biz kulüpte şöyle düzen kurduk. Bugün oyuncuya düzen kurmazsan sabah antrenmanı 11'de derseniz oyuncu 1 poğaça, 1 kek ile antrenmana çıkar, öğlende de Etiler'de kafeye gider. 9.30'da bütün takım tek kıyafetle diyetisyenin söylediği uygun yiyecekler yiyor. Hakan Özmert'in dışında takımımız sağlıklı bir biçimde haftaya hazırlanıyor" diye konuştu.



"3 transferden de memnunuz"



Avcı, transferde adım adım ilerlediklerini belirterek, "Doğru dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. 35 yaşında oyuncuyu da 20 yaşındaki oyuncuyu da alıyoruz. Oynattığımız sisteme uygun hareket ediyoruz. 3 oyuncu transfer ettik. Bir tanesi Türk futbolunda daha fazla ses getirecek, Cengiz gibi oyunculardan İrfan Can'ı aldık. Egemen, Türk futbolunda 5 şampiyonun 4'ünde oynamış, çok önemli bir karakter. Benim de A Milli Futbol Takımı'nda çalıştığım bir oyuncu. Bugün futbolda sol ayaklı stoper çok önemlidir. Bizde iki tane var. İki kulvarda tepede gidiyoruz. Rekabetin olduğu yerde her zaman kalite olur. Schalke 04'ten Junior Caiçara'yı aldık. Futbolu iki yönlü oynayabiliyor. 3'ünden de memnunuz" şeklinde konuştu.



Şampiyonluk ile ilgili de konuşan Avcı, "Sene başında lige artı 1 hedefi ile başladık. İnsanlar bize saygı gösterir. O şampiyonluktan daha önemli" dedi. - İSTANBUL