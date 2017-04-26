Abdullah Avcı: Oyunu Kuralına Göre Oynamak Gerek, Provokasyona Provokasyon

Abdullah Avcı,Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı sonra konuştu.

ABDULLAH AVCı, FENERBAHÇE'YE MEYDAN OKUDU!

Fenerbahçe'ye göre daha iyi oynadıklarını ve deplasmanda rakiplerini yenebileceklerini söyleyen Abdullah Avcı "İki santraforla maça başladık. İstatistiklere bakarsanız, daha fazla şut attık, daha fazla koştuk, daha fazla oynadık. Oyun olarak maçı kazandık ama skor olarak sahamızda berabere kaldık. Yarışın ilk ayağı bitti. Biz herkesi, her yerde yenebilecek bir takımız. Bizim adımıza güzel bir maç oldu. Her şeyi fazla yaptık ama karşılığını alamadık. 2-0'dan sonra oyuncumuza çarpması, 2. golün başlangıcında faul atışında 10-15 metre önden başlaması var. Bu maçı kapatıyoruz. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

"PROVOKASYONA PROVOKASYON"

İsmail Köybaşı ve Dick Advocaat ile arasında yaşananlar hakkında görüşü istenen Abdullah Avcı, "İsmail'i Milli Takım'a aldım. O bana olumsuz bir şey söylemedi. Aramızda bir problem yok. Bazen oyunu kurallarına göre oynamak gerekiyor, provokasyona provokosyon. Detayları 4. hakeme sorun. Kimse kimsenin alanına girmedi, olanları 4. hakeme sorarsanız daha iyi olur" diye konuştu.