Abdullah Avcı: "Oyuncularıma Artık Şampiyonluğu Hayal Edebilirsiniz Dedim"

İstanbul-DHA, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupada Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Avcı, "Kupa haftasında izleyiciler için güzel maçlar olacak. Kupada final hedefliyorsan tüm maçları kazanmak zorundasın" şeklinde konuştu.



Süper Lig'de zirveye oynayan Medipol Başakşehir transfer sezonunun son gününde Premier Lig'de forma giyen tecrübeli oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katarak hedefe gitmek istediklerini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.



Adebayor'un iyi değerlendirilmiş bir fırsat transferi olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Dünya futbolunun tanıdığı ve sistemimize uyan Adebayor'a hayır dememiz mümkün olamazdı. Adebayor tarzı forvetler dünya futbolunda değerini hiç kaybetmeyecek.



"ADEBAYOR'U DÜNYA TANIYOR"



Oyuncunun kalitesiyle ilgili sıkıntı yok; zaten dünya tanıyor. Geçen sezon da böyle bir durum vardı ama şimdi son dakika transferi olarak geldi. Afrika Kupası'na Saidou'yu (Alioum) yollamıştık. Adebayor'u canlı seyretti. 3 maçta 90'ar dakika oynadı. Fizik olarak iyi duruyor. Enerjisi yüksek, takıma adapte olmuş durumda. Galatasaray maçında 11'de mi yoksa yedek mi olacağının kararını cumartesi günü vereceğiz" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN 4 TAKIMIN DA CİDDİ İDDİASI VAR. BEN OYUNCULARIMA ARTIK ŞAMPİYONLUĞU HAYAL EDEBİLİRSİNİZ DEDİM"



Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Abdullah Avcı, "Fenerbahçe'nin yarıştan kopmadığını düşünüyorum. 4 takımın da ciddi iddiası var. Oyunculara artık şampiyonluğu hayal edebilirsiniz dedim. Hedefimiz 30. haftada hala şampiyonluk yarışının içinde olmak" dedi.