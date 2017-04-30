Abdullah Avcı: Keyifli Bir Sezon Yaşıyoruz

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Abdullah Avcı'nın o açıklamalarından satırbaşları;



"Oyun kalitesi her zaman kazanır. Beşiktaş geniş alanda oynuyor, bakılı ile başladık ve bu baskıyı yönlendirdik.



Rakip bizden daha fazla topa sahip oldu ama net pozisyonlar vermedik. Bekir 3 aydır yoktu, Holmen uzun zamandır yoktu.



İyi futbol oynayan iki takım güzel maç izlettirdi. Beşiktaş bulunduğu yeri hak ediyor. UEFA'da yarı final oynayabilirlerdi.



29. haftada kupa ve ligde devam ediyorsak, güzel bir fotoğraf var. Karşılığı ne olursa olsun keyifli bir sezon yaşıyoruz.



Bir sistem takımı olmak ve bununla ilgili oyunu geliştirmek son derece önemli. Oyuncu kalitesi her zaman maç kazanmaz."