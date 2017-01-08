Abdullah Avcı, Galatasaray'dan Teklif Aldığını Belirtti

Spor Toto Süper Lig'de 2016'nın flaş takımı Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışıyla alakalıaçıklamalarda bulunurken, Galatasaray'la ilgili de önemli sözler sarfetti.

Fanatik'e konuşan Abdullah Avcı'nın röportajından önemli kesitler şu şekilde:

"BURSASPOR'DAN DAHA İYİYİZ"

"Bursaspor kıyaslanıyoruz ama şampiyonluktan bahsetmek için erken. Eğer 28. haftalara bu bantta girersek o zaman konuşuruz. Bursaspor futbol kültürüyle çok önemli bir camia. Ancak o zamanla, yani şampiyon oldukları dönemle kıyaslarsak oyun ve oyuncu kalitesi olarak o zamanki Bursa'nın önündeyiz. Onların başarısını destekledik ve Ertuğrul hocaya çok sevindik. Fakat biz daha üzerindeyiz gibi geliyor bana. Bizi şampiyon yapmazlar diye

asla korkmuyorum. Çünkü futbol sahanın içinde saf ve temiz bir oyundur. Yani sahanın içinde oyun gücünü ortaya koyarsan seni kimse durduramaz. Oyuncularıma hep bunu söylüyorum. Hatalı kararın yaşandığı Adana maçından sonra da bunu söyledim. O maçta 39 orta yapmışız!"

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM"

"Galatasaray altyapısında çalıştığımdan dolayı ve şu anki başarıdan ötürü taraftar bizi Galatasaray'a yakıştırıyor. Birkaç kez teklif aldık. Ancak profesyonel olarak çalışıyorsanız duygusallık kalmıyor. Sadece Galatasaray'dan değil, büyük takımlardan teklif aldım. Doğru zamanda doğru takım için bu kararı veririm. Ben çok vefakar bir insanım. Başkanımla oturur konuşurum."

"MİTROVİC BEŞİKTAŞ'A KATKI SAĞLAR"

Siyah beyazlıların Rijeka'dan transfer ettiği stoper Matej Mitrovic hakkında da konuşan Avcı şunları söyledi: "Mitrovic tanıdığımız izlediğimiz bir oyuncuydu. Rijeka'ya karşı 2 maç oynadık. Çok iyi bir takım. Son 5 senesinde Avrupa oynayan bir takım. Hocaları 4 senedir orada. Statları ve tesisleri bize benziyor. İki stoperleri de çok iyiydi. Mitrovic Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynamaya başladı. Beşiktaş önde oynadığı için hamle gücü yüksek bir

stopere ihtiyacı var. Yani hızlı adam lazım. Bu açıdan değerlendirirsek doğru oyuncu olarak duruyor. Adaptasyonu sağlanırsa bence Beşiktaş'a katkı sağlar."

"AVRUPA'DA KLOPP"

"Teknik direktör olarak dünyada en beğendiğim isim Liverpool'un hocası Klopp... Onu saygıyla takip ediyorum. Türkiye'de bir değerlendirme yaparsak da Fenerbahçe'nin hocası (Advocaat) kısa zamanda oyun olarak iyi işler yaptı, söylemleri de çok gerçekçi. Aykut Kocaman, antrenör takımı deyimini tam olarak sergiliyor zaten. Elenmeleri son derece normal. Avrupa'nın üst düzey takımlarına karşı oynadılar. Mustafa Akçay hocaya da büyük saygı duyulması gerek. Doğru şeyler yapılıyor."