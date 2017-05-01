Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "5 takım arasında fikstür olsaydı liderdik. Harika bir sezon geçiriyoruz" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yenerek zirve yarışında puan farkını 4'e düşürdü.



"Liderdik"



Avcı, "Ligin iki takımı sene başından itibaren oyun kalitesi olan ve artan takımının mücadelesiydi. Keyifili geçmesini bekliyorduk öyle de oldu. Beşiktaş açısından ligin en geniş alanda oynayan takımı. Özellikle savunmasından rakip kaleye en uzak kuran ikinci takımı. Son derece etkili bir takım Beşiktaş. Ancak oyuna baskılı başlamak istedik ve Vodafone'da da öyle başladık. Rakibi uzun topa ittik düşen topları aldık. Bugün planlarımız tuttu. Girdiğimiz her pozisyon gol oldu. 18'de 3-0 oldu. Oyundan hiç kopmadık ve sonrasında Beşiktaş yakaladığı pozisyonlar var ancak ilk yarı sonunda bizim kaçırdıklarımız da vardı. Oyunun içinde kaldık. Geçişlerde son derece net pozisyonlar yakaladık. Topun oyunda kalma süresi 52 dakikaydı. Rakipten daha fazla koştuk. 29 haftadır iki kulvarın içindeyiz. 5 takım arasında fikstür olsaydı liderdik. Harika bir sezon geçiriyoruz. Bence çok başarılı bir sezon. 60 puan lig tarihimizin en yüksek puanı. Avrupa'da yarı final oynayabilirlerdi güçlü bir takım. Hem rakibi hem oyuncuları tebrik ediyorum" diye konuştu.



İki şampiyonluğu da alalım"



Tekrar yarışın içerisinde olduklarını ifade eden Avcı, "29 haftanın 19 haftasında lider olmuşuz. Bugün bireysel oyuncu zenginliği açısından Beşiktaş'taydı avantaj, ancak bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Taşlarda çok oynama olmasına rağmen sistem oyuncuyu daha değerli hale getirebiliyor. Bu sezonun keyfini çıkaracağız ancak iki şampiyonluğu da alalım alamazsak da canımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



"Türk futboluna katkı sağlayacak bir oyuncu"



"Cengiz önemli bir aşama kaydediyor" diyen Abdullah Avcı, "Türk futboluna katkı sağlayacak bir oyuncu. Çarşamba Fenerbahçe'ye ve bugün burada Beşiktaş'a 2 gol attı. Kulübün kişisel gelişimi için de çalışmalar yapıyor. Daha büyük hedefler koymasına yardımcı oluyoruz" dedi.



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