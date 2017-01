Abdullah Avcı: "2016'yı Hem Lig Hem Kupada Zirvede Bitirdik"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "2016'yı hem lig hem kupa yani ikisinde de zirvede bitirdik" dedi.



Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, akşam idmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, bugün yine ülke adına tatsız bir durum yaşandığını belirterek, "Odada istirahatteyken öğrendik ve bizde burada çalışıyoruz. Hayatın gerçekleri belki de o tarafta" diye konuştu.



"Son derece uyumlu ve adaptasyonu iyi"



Kampa ayın 3'ünde başladıklarını hatırlatan genç çalıştırıcı, "24'ünde son lig maçımızı oynamıştık 28'inde de kupa maçı oynadık. 2016'yı hem lig hem kupa yani ikisinde de zirvede bitirdik. Harika bir sezon geçirdik. 3'ü itibariyle de buraya geldik ve ayın 10'una kadar da buradayız. Şu an beşinci idmanımızı yapıyoruz ve pazar günü de bir hazırlık maçımız olacak. Salı günü döneceğiz ve ligde de programlar belli oldu. Cumartesi günü ilk maçımızı oynayacağız. Gelen arkadaşlar var Egemen ile İrfan Can. Onlar son derece uyumlu ve adaptasyonları iyi. Antrenman temposu genelde kamplarda yüksek olur, bizde de yüksek. Keyifli bir şekilde gidiyor ve umarım lige yansıması da aynı şekilde devam eder" diye konuştu.



"5 maç sonra final oynama şansımız var"



Kendilerine ligdeki takımların saygı göstermesinden dolayı teşekkür eden Abdullah Avcı, "Biz onlara senelerdir zaten saygı gösteriyoruz. Onlar bu ligin lokomotifleri. Hem saygı duyulacak hem de büyük camialar, büyük kulüpler. Bizim için harika bir sezon ama bunu bitirdik. Böyle bir hikayemiz yok. Parça parça gidiyoruz. Bütün resme bakmıyoruz. Bu resim bizi nereye götürecek sene başından beri söylediğim bir şey var; lig için şunu söylüyorum; biz 27'nci ve 28'nci haftada bu yarışın içinde olacak mıyız? Bu heyecanı oraya kadar yaşayacak mıyız? Eğer yaşayacaksak, Ondan sonrasının ne olacağını bilemem ama bundan sonrası itibariyle harika bir durumu hafta hafta zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bizim için kupa da önemli hedeflerden bir tanesidir. Gruptan çıkmayı garantiledik. 5 maç sonra final oynama şansımız var; bir de o bizim için önemli hedeflerden bir tanesi" açıklamalarında bulundu.



"Kısa sürede istediğimiz 2 tane oyuncuyu da almış olduk"



Sayısal olarak fazla olmadıklarını ifade eden Avcı, "Egemen de futbolun önemli oyuncularından bir tanesiydi. Biz milli takımda da beraber çalışmıştık. Hem rekabeti hem kaliteyi hem de kupadaki hedefi açısından İrfan da Türk futbolunun gelecekteki sunmamız gereken oyuncularından bir tanesi. Bölgesel olarak aslında bir sıkıntımız yok. Kulübün bütçesine uygun, bizim istediğimiz oyuncu profiline uygun, futbolcular üzerinde çalışıyoruz. Transfer yapabiliriz, yapmayabiliriz de. Şu an itibariyle yokmuş gibi devam ediyoruz. Kısa sürede istediğimiz 2 tane oyuncuyu da almış olduk" dedi. - İSTANBUL