Abdullah Ağar: Ortak Paydada Buluşamazsak, Bizi Parçalarlar

GÜVENLİK ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Kayseri'de bir konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'deki birlik ve beraberliği yok etmek için çeşitli oyunların oynandığını belirterek, "Ortak paydada buluşamazsak bizi parçalarlar. Bu tuzağa Irak ve Suriye düştü" dedi.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türk Eğitim Kulübü tarafından Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen 'Terör ve Türkiye' konulu konferansa, terör uzmanı Abdullah Ağar'ın yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Ağar, "Bugün bizim üzerimizde oynanan en büyük oyun birlik ve beraberliğimizi yok etmek için oynanıyor. Ortak paydada buluştuğumuz sürece hiçkimse bizim sırtımızı yere getiremez. Kavgayı temel tabana taşırsak bu da bizim sonumuz olur. Bizim üzerimizde istihbarat servisleri tarafından oynanan oyunlara düşmememiz gerekir. Onlar bizim hassasiyetlerimizi kaşırlar. Oyunlar oynarlar" ifadelerini kullandı. Ağar, yaklaşık 27 yıldır emek ve bilgi ürettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Aslında büyük bir kırılma var. Ama çok da büyük bir ümidim var. Bizim en kritik noktalarımız, ordu ve polis teşkilatımızın en kritik alanlarını almışlar. Bu tür projeler, en az 250 yıllık geçmişe dayanır. Türkiye'deki paralel yapılanma sadece FETÖ yapılanması mı? FETÖ ile çok doğru güçlü bir mücadele yapılıyor ama bizim mücadelemiz sadece FETÖ değil. Bizim milli güç unsurlarımız var. Bunlar askeri güç, siyasi güç, ekonomik güç, bilimsel ve teknolojik güç, nüfus gücü ve moral gücü. Bizim bütün milli güç unsurlarımıza karşı yapılan saldırılar var. Ne zaman? An be an, her zaman ve bu hiçbir zaman durmayacak. Buradaki mesele, bizim o saldırılara karşı durabilmemizde."



'BATI TOPLUMU, BİZİM 124 KATIMIZ FAZLA KİTAP OKUYOR'



Okumanın önemine değinen Ağar, "15 Temmuz gecesi çok büyük kahramanlık gösterdik. Bu doğru. Bizim helikopterlerimizi, kendi içimizde yetişen insanlar bize karşı kullandılar. Ama başaramayabilirdik. Bu yapıların toplumda etki üretmesini istemiyorsak iyi okumalıyız. Baktığımız zaman Batı toplumu senede 17 kitap okuyor. Bizim toplumuzda 7 senede 1 kitap okunuyor. Batı bizim 124 katımız fazla kitap okuyor. Bilgi ve bilinç savaşını kazanmak zorundayız. Suriye'de ve Irak'ta sadece insanlar ölmedi, insanlık öldü. Bizim 7 düvele karşı verdiğimiz savaş sonrasında bu ülke uçak fabrikası kurmuş. O uçakları Belçika ve Hollanda'ya satmışız. Sonrasında birileri gelmiş 'Biz sana daha ucuz maliyetle uçaklar verelim. Sen uçak yapma' demiş ama ne olmuş? Bizim uçak sanayimiz yok olmuş. Eğer bugün sadece uçak sanayisini üretmeye devam etseydik dünyanın en büyük 5 uçak sanayisinden biriydik. Biz geleciğimizi bilgi üzerine inşa etmek zorundayız" diye konuştu.



Ağar, "Bana inanmayanlar olabilir ama Allah'a inanın ve onun kitabını okuyun. Lütfen Allah rızası için vatanımızın, milletimizin, Mehmetçiğimizin bekası için şu bizim kitabımızı okuyup anlayın. İsterseniz yaşarsınız istemezseniz yaşamazsınız. Bunu yaparsanız bizim birlik ve beraberliğimize bir şey olmaz. Ortak paydada buluşamazsak bizi parçalarlar. Benim istediğim kavga edeceksek kendi aramızda kavga edelim ama kavga edecek bir vatanımız olsun. Bu tuzağa Irak ve Suriye düştü. Siz siz olun, kesinlikle milletimiz içinde birbirinize sahip çıkın" diye konuştu.



