Abdulkadir Konukoğlu: "Artık enerjimizi ekonomiye verip, Türkiye'yi şaha kaldırmalıyız"

"Referandumla birlikte koalisyonlar dönemi kapandı. Önümüzü göreceğiz ve beş yıllık planlar yapabileceğiz"



GAZİANTEP - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, canlı yayınına katıldığı TGRT Haber'de yaptığı açıklamasında, "Referandum geride kaldı. Artık enerjimizi ekonomiye verip, Türkiyeyi şaha kaldırmalıyız" dedi.

Sözlerine Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Konukoğlu, yaşanan olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Konukoğlu, referandum değerlendirmesinde, "Bu bir seçim değil, referandum idi. Referandum tartışmalarını geride bırakıp, milletçe tüm enerjimizi ekonomik kalkınmaya, yatırımlara verip, Türkiyeyi şaha kaldırmalıyız. Dedikodu değil, iş üretmeliyiz, istihdamı ve ihracatı artırmalıyız" dedi. Konukoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine Türkiye genelinde en büyük katkıyı Gaziantep'in sağladığına dikkati çekti. Gaziantep'in sanayileşmedeki başarısının yeni dönemde üst düzeye çıkacağını belirten Konukoğlu, "Artık herkesin hedefi işini büyümek olmalı. Bunun mücadelesini vermeliyiz" çağrısını yaptı. Türkiye'de koalisyonlar döneminin kapandığına işaret eden Konukoğlu, "Eskiden bir seçim döneminde aynı bakanlıkta değişik bakanlara derdimizi anlatıyorduk. Artık önümüzü göreceğiz ve beş yıllık planlar yapacağız. Uzun vadeli düşünme fırsatı bulacağız.Ülke olarak patinaj yapma dönemimiz sona erdi" diye konuştu.

Konukoğlu, "Türkiye'den başka gidecek ülkemiz yok. Artık herkesin el ele vererek kardeşçe yaşamaya başlaması ve kardeşlik duygusunu pekiştirmesi gerekir" diyerek, konuşmasını tamamladı.

(LO-SD-