Abdulhamit Gül'den AKPM'ye Tepki: Haksız Bu Kararı Kınıyoruz

AKPM'nin kararına tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Siyasi, yanlı ve ideolojik bir karardır. Haksız bu kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulhamit Gül'den AKPM'ye Tepki: Haksız Bu Kararı Kınıyoruz

AK Parti Genel Sektreteri Abdulhamit Gül, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararına Twitter hesabndan tepki gösterdi.

"YANLI VE İDEOLOJİK BİR KARARDIR"

Abdulhamit Gül'ün açıklamalar:

AKPM'nin kararı hukuki ve maddi gerçeklikten uzak, siyasi, yanlı ve ideolojik bir karardır. Türkiye, Demokrasisini güçlendiren bir ülkedir. AKPM'nin subjektif ve tarafgir kararının kabulü mümkün değildir. Haksız bu kararı kınıyoruz.

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