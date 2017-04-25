Abdulhamit Gül'den AKPM'ye Tepki: Haksız Bu Kararı Kınıyoruz

AK Parti Genel Sektreteri Abdulhamit Gül, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararına Twitter hesabndan tepki gösterdi.

"YANLI VE İDEOLOJİK BİR KARARDIR"

Abdulhamit Gül'ün açıklamalar:

AKPM'nin kararı hukuki ve maddi gerçeklikten uzak, siyasi, yanlı ve ideolojik bir karardır. Türkiye, Demokrasisini güçlendiren bir ülkedir. AKPM'nin subjektif ve tarafgir kararının kabulü mümkün değildir. Haksız bu kararı kınıyoruz.