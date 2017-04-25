Abdulhamit Gül'den AKPM'ye Tepki: Haksız Bu Kararı Kınıyoruz
AKPM'nin kararına tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "Siyasi, yanlı ve ideolojik bir karardır. Haksız bu kararı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Sektreteri Abdulhamit Gül, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararına Twitter hesabndan tepki gösterdi.
"YANLI VE İDEOLOJİK BİR KARARDIR"
Abdulhamit Gül'ün açıklamalar:
AKPM'nin kararı hukuki ve maddi gerçeklikten uzak, siyasi, yanlı ve ideolojik bir karardır. Türkiye, Demokrasisini güçlendiren bir ülkedir. AKPM'nin subjektif ve tarafgir kararının kabulü mümkün değildir. Haksız bu kararı kınıyoruz.