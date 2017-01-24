Abdülhamid'i Oynarken Öldürülüyordum

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Usta Çırak Buluşmaları" kapsamında Gazeteci Yazar ve Senarist Üstün İnanç, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tiyatro bölümü öğrencileriyle buluştu. Usta isim, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda gazetecilik ve sanat hayatına dair tecrübelerini gençlerle paylaştı.

BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIMIZA 'YALNIZ DEĞİLSİNİZ' DEDİK

Mesut Uçakan Salonu'nda meslektaşıyla çektikleri ve inancı uğruna çevresinden baskı gören bir kızın öyküsünü anlattıkları 1990 yapımı "Yalnız Değilsiniz" filminin hikayesini anlatan İnanç, "Kimsenin yazmadığı dönemde başörtüsü sorununu yazdık Mesut Uçakan ile birlikte. O dönemde çok yetenekli kızlarımızı, evlatlarımızı kaybettik. Bunlar acı hadiseler ama bunlar hatıralar. Bugün iç içeyiz, birlikteyiz ama o dönemlerde böyle değildi" diye konuştu.

ABDÜLHAMİD'İ CANLANDIRIRKEN SİLAH ÇEKTİLER

İnanç, 1967 yılında Necip Fazıl Kısakürek'in "Sultan Abdülhamid Han" oyunuyla ilk kez sahneye çıktığında Abdülhamid'i oynarken kendisini öldüreceklerini şu ifadelerle anlattı:

"Necip Fazıl'ın yazdığı "Sultan Abdülhamid" isimli oyunun yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü yaptım ve oynadım. Allah nasip etti, 519 defa oynadık. Anadolu'nun bütün yerlerini gördüm. İmkansızlıkları iradeyle yendik. Oyun sonrasında devlet resmen bize tavır koydu, Abdülhamid'i anlattık diye. Büyük dramlar yaşadık. Abdülhamid'in hayatının son dönemlerindeki bir duasını canlandırdığımız sahne vardı, orada ben oynuyorum. Sahnedeyken sarhoş bir emniyetçi beni öldürmeye karar vermiş. Ortam suikaste müsait, etraf kırmızı ışıklarla dolu, seyirci kalabalık. Çekmiş tabancayı, bir sütunun kenarına gelmiş, zımbalayacak beni. Oradan bir hayranımız bunun kafasına dayamış silahı, 'çek tetiği çekeyim tetiği' demiş. Benim de, seyircinin de haberi yok. Öyle sessizce almış başını gitmiş. Niye yapıyor bunu? Abdülhamid'i tanımıyor. Bu anlayış, çok ilkel bir anlayıştı şimdi düze çıktık Allah'a şükür."

