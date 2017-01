Abdülhamid Han Bulvarı Açıldı

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiini birbirine bağlayan Abdülhamid Han Bulvarı Düzenlenen tören ile hizmete açıldı,



Açılış törenine; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Akparti Millet Vekili ve Önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ Kayseri Valisi Süleymen Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ak Parti Melikgazi ilçe Başkanı Sami Kadıoğlu, İl Yöneticileri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu iştirak etti.



Açılış konuşmasını gerçekleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Abdülhamid Han Bulvarı yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Melikgazi Belediyesi olarak hizmet ve yatırım için her an her yerde olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bu yolun inşaatına 2015 yılın aralık ayında başladık ve bir yıl gibi kısa sürede tamamladık. Abdülhamid Han Yolu belediyemiz imkanları ile yapıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne Osman Kavuncu ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarlarına ilaveten 3. bir yolu hizmete açıyoruz. 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bu yolda 18 metrelik yol kot farkı da giderildi. Heyelan için istinat duvarları örüldü. Yağmur tahliye kanalları ile orta refuj oluşturuldu. Işıklandırıldı. Pik saatlerinde bu yoldan yapılan araç sayımında günde 6400 araç geçiş yapmaktadır. Bu rakamlar yolun ne keder gerekli ve yerinde yapıldığının bir göstergesidir. Hizmetlerin ve yatırımların önünü açan Anadolu insanını hak ettiği hizmeti almasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Kayseri hizmet ve yatırımların daha hızlı olarak artmaktadır çünkü Kayseri Belediye Modelinin öncüsü Mehmet Özhaseki Beyin Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak Ankara'da olmasının faydası Kayserililere yatırım ve hizmet olarak yansımaktadır." dedi.



Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediyesinin her hafta bir etkinlik ile bir yatırım ve hizmeti halkın hizmetine sunduğunu bu yolun aynı zamanda ekonomiye açılan bir yol olduğunu ve bundan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri Belediye modelinin artık tüm ülkeyi kapladığını, gittiği her yerde bu projelerin nasıl inşa edildiğini sorduklarını belirterek "Melikgazi Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilçe halkına büyük hizmetler ve kolaylıklar sunmaktadır. Bu yolun önemini hepimiz biliyoruz. Ancak daha da önemlisi bu yola veren isminin de çok anlamlı olmasıdır. Abdülhamid Han'ın projeleri bugün hala konuşulmakta ve değerlendirilmektedir. Hem geleceğe yatırım yapan hemde tarihimize sahip çıkan Melikgazi Belediyemizi kutluyorum. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve hizmetleri ile hem bölgenin gelişimine katkı sağlayan kurumdur. Şehrin Atom Karıncası olan Memduh Büyükkılıç Başkanı kısa sürede bu yatırımları gerçekleştirerek hizmete sunmasından dolayı kendilerini kutluyorum." diye konuştu.



Kayseri iline hızla tren ulaşımı müjdesi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise şunları söyledi:



"Yol medeniyettir. Yol gelecektir. Ulaştırma bakanı olarak bu yolun ne kadar önem arz ettiğini biliyorum. Bu yol iki semti birbirine bağlayan bir yol ötesinde aynı zamanda bir ekonomi yoludur. Çünkü Organize sanayi bölgesine bağlanan bu yol aynı zamanda ekonomiye yapılan bir yatırımdır. Daha kısa sürede daha etkin, güvenli ve seri ulaşım sağlanarak zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacaktır. Emeği geçenleri kutluyorum."



Konuşmaların ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve protokol hep birlikte açılış kurdelesini kesti.



Açılış töreni sonrası Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törene katılanlara aşure ikramında bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ