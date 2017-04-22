Abdil Erdal: "Ülkemiz, Çocuklarımız ve Gençlerimizin Omzunda Yükselecek"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdil Erdal, geleceğimizin teminatı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, müminlerin Miraç Kandilini tebrik etti.



Konya SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdil Erdal açıklamasında, ulusumuzun kurtuluşu ve egemenliğini ifade eden 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu hatırlattı. Erdal, "Çocuklarımız ülkesine ve milletine bağlı, Türk İslam kültürü ile yetişerek yeni nesilleri oluşturmakta. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde gözlemledik. Milli şuurla yetişen gençlerimiz vatanına sahip çıkarak işgal girişimini önledi. Bu durumla ne kadar övünsek azdır. Ülkemiz, çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında güçlü Türkiye hedefine doğru yol almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. Yıldönümü kutluyor, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da tebrik ediyorum" dedi.



Ulusumuz için önemli bir günün Miraç Kandili ile aynı güne denk geldiğini kaydeden Erdal, "Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) bugün Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, sonrasında da semaya yükseltilmiştir. Bu mucizenin değeri ve anlamı biz Müslümanlar için büyüktür. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirip Rabbimizden af dileyelim. Miraç kandilinin İslam coğrafyasında barışa vesile olmasını temenni ederek tüm inananların kandilini tebrik ederim" diye konuştu. - KONYA