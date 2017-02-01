Abdi İpekçi'nin Ölümünün 38. Yılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cesareti ve fikirleri yüzünden karanlık güçler tarafından haince katledilen büyük gazeteci Abdi İpekçi'yi rahmet ve saygı ile andığını bildirdi.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 1 Şubat 1979'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İpekçi'nin ölümünün 38. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Cesareti ve fikirleri yüzünden karanlık güçler tarafından haince katledilen büyük gazeteci Abdi İpekçi'yi rahmet ve saygı ile anıyorum." ifadesini kullandı.