Abdi İbrahim, Kazakistan Yatırımıyla Büyümeye Hız Verdi

Abdi İbrahim, yurt dışındaki operasyonlarının en önemli halkası olan Kazakistan yatırımı ile 2020 hedeflerine yaklaşıyor.



Şirketten yapılan açıklamada, Abdi İbrahim'in temelini 2013 yılında attığı Kazakistan'daki tesisi, üretime geçtikten kısa bir süre sonra en iyi üretim uygulamaları alanında verilen referans belge niteliğindeki GMP Sertifikasını almaya hak kazandığı belirtildi.



Açıklamada üretim tesisinin, Kazakistan'ın büyük ve modern ilaç fabrikası olma özelliği taşıdığı hatırlatıldı.



Yılda 24 milyon kutu üretim kapasitesiyle faaliyetine başlayan, Abdi İbrahim'in 60 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Kazakistan üretim tesisi ilk uluslararası ruhsatlarını aldı ve Gürcistan ve Azerbaycan ulusal ihalelelerini de kazandı. Tesiste Abdi İbrahim kalite ve güvencesiyle üretilen hepatit ve diyabet alanındaki ürünler Gürcistan ve Azerbaycan'a ihraç edilecek.



Toplam 12 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu yaklaşık 200 kişinin çalıştığı üretim tesisinde başta diyabet ve antiviral ürünler olmak üzere, merkezi sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ürünler ve kardiyovasküler ürünlerden oluşan yaklaşık 100 ürün üretiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar Pazarlama ve Satış Direktörü Cengiz Zaim, Kazakistan fabrikasının, 2020 stratejisi doğrultusunda belirledikleri 5 büyüme alanından biri olan uluslararası pazarlarda güçlü bir marka olmakta kararlı olduklarının bir göstergesi olduğunu kaydetti.



Zaim şunları kaydetti:



"Bu tesisimizden 10 senedir faaliyette olduğumuz Gürcistan ve Azerbaycan'a ihracata başlıyoruz. Hepatit ve diyabet alanında ürettiğimiz ürünleri Abdi İbrahim güvencesiyle bu ülkelere ihraç edeceğiz. Daha sonraki yıllarda Avrasya Gümrük Birliğindeki ülkelere ve BDT ülkelerine de ihracat yaparak potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz. 2020'ye doğru giderken ihracat faaliyetlerimize hız katarak, serbest pazarda da büyümemizi sürdüreceğiz."