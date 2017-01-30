Abdi İbrahim'de Üst Düzey Üç Kadın Yönetici Ataması

Geçtiğimiz haftalarda toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki taahhütlerini Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ni imzalayarak bu alandaki çabasına bir yenisi ekleyen Abdi İbrahim'de önemli pozisyonlara üç kadın yönetici getirildi.

3 bin çalışanıyla Türk ilaç sektörünün en büyük oyuncusu konumunda olan Abdi İbrahim, 2020 hedeflerine yönetim kadrolarını güçlendirerek emin adımlarla ilerliyor. Kadın çalışan ve yönetici sayısında ön sıralarda bulunan şirketler arasında yer alan Abdi İbrahim'in 2017'deki ilk üç atamasında koltuğa kadınlar oturdu. Yeni atamalarla Elif Elkin, Abdi İbrahim Otsuka'nın Şirket Yöneticisi olurken Abdi İbrahim'in yeni Pazarlama ve Satış Direktörü Figen Bilgen oldu. Abdi İbrahim Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevini ise Sevgi Özalp üstlendi.

Kadınların Güçlenmesi Prensipleri'ni her alana dâhil etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri'ni imzalayan Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim'in organizasyonel yapılanmasıyla faaliyette bulunduğu 9 ülkedeki 3000 çalışanının %36'sını kadın çalışanlar oluşturuyor.

2016 yılında McKinsey Araştırma Şirketi'nin yaptığı, Türkiye özelinde önde gelen 102 şirketin incelendiği, 11 sektörde giriş seviyesinden genel müdür seviyesine kadar 240 bin beyaz yaka çalışanını kapsayan araştırmaya göre, Üst Yönetim kadrolarındaki kadın çalışan oranı %25 seviyesinde seyrediyor. Abdi İbrahim'in Üst yönetim kadrosunda kadın çalışan oranı ise %29 seviyesinde, ortalamanın üzerinde bulunuyor.

ELİF ELKİN ABDİ İBRAHİM OTSUKA'YA ATANDI

105 yıldır dokunduğu hayatları iyileştirmek için tutkuyla çalışan Abdi İbrahim ve Japonya'nın en köklü ilaç şirketlerinden Otsuka'nın ortaklığıyla kurulan Abdi İbrahim Otsuka'nın Şirket Yöneticisi, Abdi İbrahim'de Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Elif Elkin oldu. Robert Kolej mezunu olan Elif Elkin, ardından Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde kimya eğitimini tamamladı. Elkin, Yeditepe Üniversitesi'nde MBA yüksek lisans yaptı. Profesyonel kariyerine Dışbank'ta Proje Yönetimi Bölümü'nde başlayan Elif Elkin, 2001 yılında Deva İlaç bünyesinde Ürün Müdürü olarak ilaç sektörüne adım attı. Elkin, bugün Eastpharma yapısı altında olan Deva İlaç'ta çeşitli satış ve pazarlama pozisyonlarında görev aldıktan sonra Saba İlaç'ın da Eastpharma Grubu'na dahil olması ile 2007 yılında Saba İlaç Genel Müdürü olarak atandı.

Türk İlaç sektörünün lider firması Abdi İbrahim'de 2009 yılından bu yana sırasıyla Satış & Pazarlama Bölüm Müdürü, İş Geliştirme Müdürü, İş Geliştirme Direktörü ve Strateji Ofisi sorumluluklarını da üstelenerek Kurumsal İletişim Direktörü görevinde bulunan Elif Elkin, Abdi İbrahim Otsuka'nın Şirket Yöneticisi oldu.

ABDİ İBRAHİM'İN YENİ PAZARLAMA VE SATIŞ DİREKTÖRÜ FİGEN BİLGEN OLDU

2017 yılı Ocak ayı itibarıyla Abdi İbrahim Pazarlama ve Satış Direktörü olarak göreve başlayan Figen Bilgen, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. İş hayatına Pfizer'de Yönetici Adayı olarak başlayan Bilgen, aynı şirkette farklı yöneticilik pozisyonlarında uzun süre görev yaptı.

Sonrasında sırasıyla Sanofi'de Diyabet Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, MSD'de İş Operasyonları Direktörü ve Sandoz'da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak çalışmalarını sürdürdü. Figen Bilgen, son olarak Abbott'ta Kardiyovasküler İş Birimi Direktörü olarak görev yaptı. Bilgen, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle Abdi İbrahim Pazarlama ve Satış Direktörü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

SEVGİ ÖZALP ABDİ İBRAHİM'İN YENİ STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ OLDU

Abdi İbrahim'de Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğüne Sevgi Özalp getirildi. Lisans öğrenimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Sevgi Özalp, iş hayatına Roche İlaç'ta Stratejik Planlama Uzmanı olarak başladı. Kariyerine ilaç sektörü ile giriş yapan Sevgi Özalp, daha sonra IMS Health'de Kilit Müşteri Yöneticisi, Kıdemli Danışman ve Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölgesi Satış Gücü Etkinliği Direktörü olarak görevini sürdürdü. Bu görevinin ardından altı sene boyunca GSK Türkiye'de İş Geliştirme, Stratejik Ortaklıklar ve Etkinlik Yönetiminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Özalp, 2016 yılı Aralık ayından bu yana Abdi İbrahim Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyor.



