ABD Yönetiminin 271 Suriyeliye Yaptırım Uygulaması

İngiltere, ABD'nin, 4 Nisan'da Suriye'de düzenlenen kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle rejime bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi görevlisi 271 Suriyeliyi yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Birleşik Krallık, ABD'nin Suriye'deki kimyasal silah kullanımıyla bağlantısı olan bireylere yönelik yaptırım uygulamasını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verdi.



Yaptırımların, eylemlerin sonuçları olduğu yönünde net bir sinyal gönderdiğinin altını çizen İngiliz Bakan, yaptırımların ayrıca başkalarını da benzer barbar eylemlerden caydırma yolu teşkil ettiğini kaydetti.



Johnson, "Han Şeyhun'daki tiksindirici saldırı, uluslararası toplumun gelecekte herhangi bir koşulda kimyasal silahların kullanılmasını önlemek için birlikte çalışması gerektiğine yönelik sert bir hatırlatma. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla da dahil olmak üzere, kimyasal saldırıları yapanları sorumlu tutmak ve BM önderliğindeki siyasi sürece verilen uluslararası desteği güçlendirmek için gösterdiğimiz çabaları sürdüreceğiz. Sadece siyasi bir çözüm Suriye'deki savaşa son verecek." ifadesini kullandı.



ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesine alınan Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıya karşı, ülkedeki kimyasal silahları geliştiren, gerekli materyalleri temin eden ve silahları kullanıma sunan hükümet biriminin hedef alındığını duyurmuştu. En geniş kapsamlı yaptırımlardan biri olduğu belirtilen kararla Suriye rejimine bağlı Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan ve kimyasal silah geliştirilmesinde görev alan 271 Suriyeli yaptırım listesine alınmış oldu.



Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da sarin gazıyla düzenlediği kimyasal saldırıda, çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.