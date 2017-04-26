ABD Yönetiminden Göçmenlerle İlgili Tartışmalı Adım

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede göçmenlerin işlediği suçların "kurbanı" ABD vatandaşları için ofis açıyor.



Göçmenlerin Karıştığı Suçların Mağdurları (VOICE) adı verilen ofisin, şüphelilerin göçmenlik prosedürleri hakkında mağdurları bilgilendirmeyi amaçladığı belirtildi.



Ofise karşı çıkanlar, bunun yanlış bir adım olduğunu ve çeşitli araştırmaların, göçmenlerin ülkede dünyaya gelen ABD vatandaşlarından daha az suç işleme eğiliminde olduğunu ortaya koyduğunu kaydediyor.



ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında Kongre'de yaptığı konuşmada bu ofisten bahsetmişti. Ofisin kurulma fikri, yasa dışı göçle mücadeleyi amaçlayan Başkanlık Emri'nde de geçiyordu.