ABD'yle İlişkilerde İstanbul Zirvesi ile 'Bahar' Havası
Atlantik Konseyi'nin en önemli toplantısı 27 Nisan'da ilk kez İstanbul Zirvesi adıyla gerçekleştirilecek.
Atlantik Konseyi'nin en önemli toplantısı 27 Nisan'da ilk kez İstanbul Zirvesi adıyla gerçekleştirilecek. 45 ülkeden katılımla, yetkililer ve CEO'ları özel oturumlarda bir araya getirecek Zirve, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyor.
Kaynak: Dunya.com
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