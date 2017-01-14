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ABD'yi Astana'ya Davet Edeceğiz'
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ABD'yi Astana'ya Davet Edeceğiz'
5 Liraya 4 Maç İzlenebilecek
ABD'yi Astana'ya Davet Edeceğiz'
14 Ocak 2017 Cumartesi 18:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'yi davet edeceklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'yi davet edeceklerini açıkladı.
Kaynak:
Dunya.com
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