ABD Yemen Operasyonunda Sivillerin Öldüğünü Kabul Etti





ABD Yemen'de deniz piyadeleriyle gerçekleştirdiği El-Kaide liderlerini tasfiye etme amaçlı operasyonda sivillerin de öldüğünü doğrularken, kesin sayıyı vermek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Operasyonun yapıldığı El-Beyda vilayetindeki doktorlar ise 10'u kadın ve çocuk yaklaşık 30 kişinin öldüğünü söyledi.



El-Kaide mensubu 14 militanın öldürüldüğü açıklanan operasyonda, William Owens adlı bir Amerikan askeri de hayatını kaybetmişti.



Trump, başkanlığı döneminde emrini verdiği bu ilk operasyonda hayatını kaybeden Owens'in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware'daki Dover Hava Üssü'ne giderek karşıladı.



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Tags: etti Kurban ABD Yemen sivillerin kabul öldüğünü operasyonunda Gepost: 02 februari 2017