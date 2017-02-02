Abd: Yemen'de Sivilleri Öldürdük

ABD Yemen'de deniz piyadeleriyle gerçekleştirdiği El Kaide liderlerini tasfiye etme amaçlı operasyonda sivillerin de öldüğünü doğrularken, kesin sayıyı vermek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Operasyonun yapıldığı El Beyda şehrinde yerel kaynakların verdiği bilgiye göre de 10'u kadın ve çocuk yaklaşık 47 kişinin öldürüldü. El Kaide mensubu 14 militanın öldürüldüğü açıklanan operasyonda, William Owens adlı bir Amerikan askeri de hayatını kaybetmişti.



Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden Owens'in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware'daki Dover Hava Üssü'ne giderek karşılamıştı. - WASHINGTON