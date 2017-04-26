ABD'ye 'Sincar' Tepkisi

AB Bakanı Ömer Çelik, TSK'nın Sincar'ı vurmasının ardından ABD'den gelen 'endişeliyiz' açıklamalarını sert sözlerle eleştirerek, "ABD'li bir komutan YPG'lilerle birlikte TSK'nın vurduğu kampı ziyaret ediyor. Asıl endişeli olunması gereken konu bu" dedi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çelik, TSK'nın Sincar'ı vurmasının ardından ABD'den gelen 'endişeliyiz' açıklamalarını sert sözlerle eleştirerek, "Türkiye'deki gazetelerde görünen bir fotoğraf var. Asıl endişeli olunması gereken konu bu. ABD'li bir komutan YPG'lilerle birlikte TSK'nın vurduğu kampı ziyaret ediyor. Bir NATO ordusuna bağlı komutan bir terör örgütü kampını ziyaret ediyor. Bu operasyon Türkiye'nin güvenliği için yapılmıştır" dedi. Yapılan söz konusu açıklamaya ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Bakan Çelik, "Bunun arkasından gelecek 'endişeliyiz' açıklaması doğru bir yaklaşım üretilmediğini gösteriyor. Türk tarafından yeterli koordinasyon yapılıyor ama esas sorgulanması gereken bu fotoğraftır" diye konuştu.



"SORUMLULUĞU YERİNE GETİREMEYEN BİR KARAR OLARAK OKUYORUZ BU KARARI"



Bakan Çelik, AKPM'nin almış olduğu kararın Türkiye-AB ilişkilerine etkisi açısından ise şunları söyledi:



"İlişkiler eskisi gibi yürümez. Çok enteresan bir tablo. Türkiye, Avrupa Konseyinin kurucu üyesi. Bu tarihi bir hata zinciri olarak görüyorum. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış bir Türkiye var. Politik kurumlar gibi değil de sadece eleştiren bir think thank kuruluşu gibi hareket ediyorlar. Türkiye'nin Avrupa'da dostları da var. Tek taraflı bu mesajları görmemek lazım. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine ilişkin konuşmalar da yapıldı. Bu kararla bir sürü terör örgütü ile mücadele eden ve 3,2 milyon mülteciyi barındıran Türkiye ile yeterince dayanışma gösteremediğini itiraf etmişlerdir. AKPM'nin kararında demokratik temeller dayanışma üretmesi gerekirken, Türkiye ile zor bir dönemde işbirliği yapmak gerekirken bu sorumluluğu yerine getiremeyen bir karar olarak okuyoruz bu kararı."



"BAŞLI BAŞINA BİR ŞUURSUZLUK"



Bakan Çelik, AKPM'nin Türk heyetinde bulunan AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ret oyu verirken, HDP'li iki vekilin kabul oyu kullanmasına dikkat çekerek, "Bu başlı başına bir şuursuzluk. Yani ortaya koyduğu şey bunların ne zaman Türkiye aleyhine bir karar olsa, hemen bunun yanında hizalanıyorlar. Herhangi bir içerik tartışması yapmadan. Yaptıkları şeyin bir demokrasi mücadelesi olarak anlaşılması da mümkün değil. Çünkü en son 23 Nisan'da Mecliste yapılan konuşmada da enteresan bir tablo ortaya çıktı. Yapılan operasyonlarda çocukların zarar gördüğünden bahsediyorlar. Terör örgütü çocuk kaçırarak, çocukların hayatına son vererek, hendek siyaseti ile o çocukların hayatını karartıyor. Buna hiç sesleri çıkmıyor" dedi.



Türkiye'nin alınan bu karar sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini değerlendiren Bakan Çelik, "Biz son derece açık bir çalışma yürütüyoruz. Bizimle görüşmek isteyen herkesle görüşüyoruz. Türkiye'nin tezlerini anlatmakla mükellefiz. Kim bizden bir randevu isterse bunları anlatmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



"BİR TAKIM RAKİP DEVLETLER TÜRKİYE'NİN AVRUPA SAHASINI TERK ETMESİ İÇİN…"



Bakan Çelik, Avrupa'da ırkçı partilerin oluşturduğu "İslamafobia" söylemlerinin tesadüf olmadığını kaydederek, "Bunların sadece Avrupa'nın içinde de üretildiğini düşünmeyelim. Birazcık araştırıldığı zaman Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı yapan ırkçı partilerinin sponsorlarının Türkiye'nin Avrupa dışındaki rakipleri olduğunu da görürüz. Bir takım rakip devletler Türkiye'nin Avrupa sahasını, coğrafyasını terk etmesi için de ırkçı partiler üzerinden bir siyaset güdüyorlar" açıklamasında bulundu.



"AŞIRI SAĞ PARTİLER GİDEREK SİYASETİ KUŞATIYORLAR"



AKPM'nin söz konusu kararı sonrasında yaşanabilecek Türkiye-AB ilişkilerine değinen Bakan Çelik, "Zannediyorum bu Cuma günü Malta'da bir toplantı olacak. Burada sağlıklı düşünmeleri gerekiyor. Karşılıklı olarak milli çıkarlarımıza bakmamız lazım. Avrupa için sağlıklı bir şey değil. Daha önce Hollanda için söylediğimiz bir şey Fransa seçimleri için de söz konusu oldu. Aşırı sağ partiler giderek siyaseti kuşatıyorlar" şeklinde konuştu.



Bakan Çelik, konuşması sırasında Mayıs başı gibi Strazburg ve Brüksel kapsamlı görüşmelerin olabileceğini kaydetti.



(Benan Özben / İHA)