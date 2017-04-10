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ABD'ye Karşılık Verilecek
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ABD'ye Karşılık Verilecek

Rusya, İran ve Esad yanlısı milisler ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı ile "kırmızı çizgileri" aştığı ve bundan sonra yapılacak her saldırıya net şekilde cevap verileceğini açıkladı.

ABD'ye Karşılık Verilecek

Rusya, İran ve Esad yanlısı milisler ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı ile "kırmızı çizgileri" aştığı ve bundan sonra yapılacak her saldırıya net şekilde cevap verileceğini açıkladı

Kaynak: Dunya.com

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