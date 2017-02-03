ABD'ye Giremeyen 9 Yemenli Etiyopya'ya Geri Gönderildi - Addis

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Toplantıyı takip eden basın mensupları

Etiyopya Hükümet Sözcüsü Negeri Lencho'nun basın açıklaması Etiyopya Hükümet Sözcüsü Negeri Lencho, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu vize yasağı sonrası Etiyopya üzerinden ABD'ye uçan 9 Yemenlinin Etiyopya'ya geri gönderildiğini söyledi.



Bakan Lencho, başkent Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik uygulamaya soktuğu vize yasağı sonrasında Etiyopya Havayolları'nı kullanarak Washington'a gitmek isteyen 9 Yemenlinin Etiyopya'ya geri gönderildiğini kaydeden Lencho, "Bu kişilerin Addis Ababa'ya gönderilmesinin sebebi burayı transfer noktası olarak kullanmaları, Etiyopya Havayolları'nın doğrudan Washington'a uçması." dedi.