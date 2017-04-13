ABD Yanlışlıkla Ypg'yi Vurdu: 18 Ölü

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla YPG'yi vurduğunu, 18 kişinin öldüğünü açıkladı. ABD koalisyon güçleri, Rakka'da bugün hava saldırısında yanlışlıkla aralarında YPG'lilerin de bulunduğu grubu vurduğunu ve 18 kişinin öldüğünü açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı, saldırının DEAŞ'a karşı düzenlendiğini ancak yanlış istihbarat sonucu YPG'lilerin de bulunduğu grubun vurulduğunu açıkladı.



(İHA)