ABD, Yanlışlıkla YPG'yi Vurdu: 18 Ölü

ABD'den Suriye'deki operasyonlarla ilgili açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada "11 Nisan tarihinde Suriye'de koalisyonun hava saldırısında yanlışlıkla 18 SDG personeli vuruldu." ifadelerine yer verildi.

SDG'NİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YPG'Lİ TERÖRİSTLERDEN OLUŞUYOR

ABD'nin Suriye'deki operasyonlarda desteklediği Suriye Demoktratik Güçleri'nin büyük bir bölümü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerden oluşuyor.