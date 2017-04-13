ABD Yanlışlıkla Sgg'yi Hedef Aldı
ABD, iki gün önce Suriye'de gerçekleştirilen hava operasyonları sırasında yanlışlıkla 18 SDG'linin öldürüldüğünü açıkladı.
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