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ABD Yanlışlıkla Sgg'yi Hedef Aldı
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ABD Yanlışlıkla Sgg'yi Hedef Aldı

ABD, iki gün önce Suriye'de gerçekleştirilen hava operasyonları sırasında yanlışlıkla 18 SDG'linin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Yanlışlıkla Sgg'yi Hedef Aldı

ABD, iki gün önce Suriye'de gerçekleştirilen hava operasyonları sırasında yanlışlıkla 18 SDG'linin öldürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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