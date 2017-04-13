ABD ve Rusya, İlişkilerin Normalleşmesi İçin Anlaşmaya Vardı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Rus-Amerikan çalışma grubunun önümüzdeki iki ya da üç ay içinde faaliyete geçeceğini belirtti.

ABD ve Rusya, İlişkilerin Normalleşmesi İçin Anlaşmaya Vardı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Rus-Amerikan çalışma grubunun önümüzdeki iki ya da üç ay içinde faaliyete geçeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD ve Rusya arasındaki anlaşmazlıkları analiz edecek olan iki ülke arasında yapılacak Rus-Amerikan çalışma grubu anlaşmasını imzaladılar. Ryabkov, "Bu grubun çalışma tarihleri henüz tespit edilmedi. Sadece çalışma ilkeleri kapsamında anlaşmaya vardık" dedi. - MOSKOVA

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