ABD ve Kuzey Kore'den Karşılıklı Saldırı Uyarısı
ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim devam ediyor.
ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim devam ediyor. Kuzey Kore Savunma Bakanı Pak, ABD'yi haritadan sile bileceklerini ileri sürdü.
Kaynak: Dunya.com
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