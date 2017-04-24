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ABD ve Kuzey Kore'den Karşılıklı Saldırı Uyarısı
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ABD ve Kuzey Kore'den Karşılıklı Saldırı Uyarısı

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim devam ediyor.

ABD ve Kuzey Kore'den Karşılıklı Saldırı Uyarısı

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim devam ediyor. Kuzey Kore Savunma Bakanı Pak, ABD'yi haritadan sile bileceklerini ileri sürdü.

Kaynak: Dunya.com

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