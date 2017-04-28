ABD ve İngiltere Vatandaşı 2 Deaş'lı Tutuklandı

Suriye'den Türkiye'ye geçerken yakalanan ABD ile İngiltere vatandaşı 2 kişi DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı.



Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir grubu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 çocuk ile 2 İngiltere, 2 Mısır, 1 ABD ve 1 de Suriye vatandaşını gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle ifadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. ABD ve İngiltere vatandaşı 2 kişi tutuklanırken, diğerleri sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - KİLİS