ABD ve Güney Kore, 100 Uçakla Ortak Tatbikat Yaptı

Güney Kore Hava Kuvvetleri, ABD ile Güney Kore'nin Kore yarım adasında 100 uçaklı ortak tatbikat yaptığını açıkladı.



Max Thunder training (Maksimum gökgürültüsü Eğitimi) isimli tatbikat 14 Nisan'da başlayıp bir hafta devam etti. Eğitim tatbikatına Amerikan, Japon ve Güney Koreli bin 200 asker de katıldı.



Güney Kore tatbikata F-15K, KF-16, FA-50, F-4E ve bir F-5 savaş jet uçağı bir tane de C-130 kargı ve E-737 erken uyarı ve kontrol uçağıyla katıldı.



ABD ise F-16 lar, 7. Hava Gücünden U-2 keşif uçağı, Deniz Hava Grubundan AV-8Bs ler ve Elektronik Saldırı filosu 132'den, EA-18G'lerle katıldı.



Taraflar, Kunsan Hava Üssünde deki Max Thunder operasyonunda simülasyon esaslı kesin vuruş tatbikatı yaptı.



Taraflar aynı zamanda iki ekip olarak -Mavi Hava ve Kırmızı hava- şeklinde bir savaş oyunu sergiledi.



Cuma günü tarafların komutanları sembolik jest olarak birbirlerinin uçaklarında uçmayı planlıyor.



Güney Kore Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral Won In-chul'un 7. ABD Hava Gücü Komutanı Tuğgeneral Thomas Bergson'un F-16'sında uçması planlanıyor.



Kore Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Tuğgeneral Won In-chul'un, eğitim süresince Güney Kore ve ABD hava kuvvetlerinin her yerde ve her zaman düşmana üstün geleceğini ve cevap vereceğini gösterdiğini söylediği belirtildi.



ABD'li komutanın da ortak tatbikatın, birlikte eğitim yapma ve Kore yarım adasının güvenliğinde vazgeçilmez taktik kabiliyetleri geliştirme fırsatı sağladığını söylediği kaydedildi. - SEUL