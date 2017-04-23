ABD Vatandaşı Kuzey Kore'de Gözaltına Alındı

Bir ABD vatandaşının Kuzey Kore'yi terk ettiği sırada gözaltına alındığı bildirildi.



Güney Kore medyası, Kim soyadlı bir ABD vatandaşının Kuzey Kore'yi terk ettiği sırada gözaltına alındığını duyurdu. Kim, Kuzey Kore tarafından gözaltına alınan üçüncü ABD vatandaşı oldu. Pyongyang Havalimanında gözaltına alınan Kim'in 50 yaşlarında Çin'deki Yanbian Üniversitesi eski profesörlerinden biri olduğu ve ülkeye yaklaşık 1 ay önce yardım faaliyetleriyle ilgili geldiği kaydedildi.



Geçtiğimiz yılın Ocak ayında ABD'li öğrenci 21 yaşındaki Otto Warmbier otel levhası çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 2016 yılının Mart ayında ise "Devlete karşı suçlardan" Otto, 15 yıl zorla çalıştırma cezası almıştı. Nisan ayında da 62 yaşındaki Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı Kim Dong-chul ajanlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve 10 yıllık zorla çalıştırma cezasına çarptırılmıştı.



ABD ise, Kuzey Kore'yi "ABD vatandaşlarını pazarlık unsuru yapmak için tutuklamakla" suçlamıştı.



(İHA)