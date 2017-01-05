ABD Varlıkları Tutanaklar Sonrası Kazancını Korudu

2017 yılı için kademeli faiz artırımını vurgusu yinelenirken, yüksek enflasyon kaygısına karşı yüksek oranda faiz artırımı söz konusu olabileceğine dikkat çekildi.

Aralık ayı toplantısında olumlu verilerle birlikte başta büyüme olmak üzere majör göstergelerde yukarı yönlü revizelere giden ABD Merkez Bankası üyeleri Trump politikalarının yüksek enflasyona yol açabileceği konusunda hem fikirler. Vadeli kontratlarda ise FED' in Mart ayında faiz artırım ihtimalinin %28 iken tutanakların ardından %23.3'e gerilediğini belirtelim. Tutanaklarda Trump politikalarına dikkat çekilmesi 20 Ocakta göreve gelecek başkanın açıklamalarını daha önemli hale getirirken, Trump' ın genişleyici mali politika söylemleri 2017 yılında Doların yönü açısından belirleyici olacak gibi görünüyor. Genel olarak önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD verileri ve özellikle bu hafta açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaların odağında olacak. Tutanakların piyasa yansımalarının ise genel olarak sınırlı kaldığını görüyoruz. Açıklamalarla birlikte Dolar/TL'de sınırlı gevşeme takip edilirken, 3.5500-3.6040 bandı ön plana çıkıyor. Kurda gevşemelerin devam edebilmesi için 3.5500 kritik destek noktasının aşağı yönlü kırılması gerekebilir.