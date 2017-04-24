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ABD Uçak Gemisi Kore Sularında
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ABD Uçak Gemisi Kore Sularında

ABD'ye ait bir uçak gemisi Kuzey Kore'ye karşı caydırıcı unsur olarak bölgeye gönderildi.

ABD Uçak Gemisi Kore Sularında

ABD'ye ait bir uçak gemisi Kuzey Kore'ye karşı caydırıcı unsur olarak bölgeye gönderildi.

Kaynak: Dunya.com

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