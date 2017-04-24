ABD Uçak Gemisi Kore Sularında
ABD'ye ait bir uçak gemisi Kuzey Kore'ye karşı caydırıcı unsur olarak bölgeye gönderildi.
ABD'ye ait bir uçak gemisi Kuzey Kore'ye karşı caydırıcı unsur olarak bölgeye gönderildi.
Kaynak: Dunya.com
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